Липчане отказались менять старые трубы, и в доме отключили газ

В Липецке жителям дома №9 переулка Рудный приостановили поставку газа. Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, собственники не захотели менять опасные трубы. Это первый подобный случай в области.

Ранее ремонт газоснабжения запланировали в четырех домах переулка Рудный. Однако, не все липчане обрадовались этому. На собрании собственникам пятиэтажки сообщили, что техническое состояние внутридомового газового оборудования неудовлетворительное. Но горожане все равно отказались пускать газовиков в квартиры. Одни переживали за новый ремонт, другие не хотели остаться без газа на время работ.

Тогда "Газпром" направил уведомления управляющей компании. Липчанам дали 40 дней, чтобы изменить решение. В итоге специалисты пошли на крайние меры - ограничили подачу ресурса дому.