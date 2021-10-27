В четверг в Липецке до +12 градусов и небольшие дожди

В четверг, 28 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла.

Днем в регионе небольшие дожди. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +12 градусов. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 751 мм рт.ст.

В пятницу, 29 октября, в Липецке будет облачно. Ночью до 4 градусов со знаком плюс. В светлое время суток воздух прогреется до +8 градусов. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление в областном центре будет расти и составит 760 мм рт.ст.

Долгота дня - 9 часов 45 минут. Восход в 7.12. А заход в 16.57.