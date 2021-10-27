В гипермаркете под Липецком девушка повалила кулаком и избила ногами сотрудника ЧОПа

Дикие кадры их торгового центра в городе Грязи Липецкой области опубликовали в соцсетях очевидцы. Видео драки в гипермаркете сняли 22 октября. Начало конфликта в кадр не попало. На записи видно, как средних размеров дама одним ударом кулака сбивает с ног сотрудника ЧОПа.

Смотреть видеосюжет Девушка избила контроллера в гипермаркете

Контроллер падает на пол, где получает от женщины еще серию ударов кулаками и сапогом по лицу. Буйную леди пытаются унять двое мужчин, но та уворачивается и успевает наносить удары.

Как выяснилось, дамочка разбила товар, сотрудник предприятия сделал ей замечание, за что тут же поплатился. В инциденте разбирались сотрудники полиции, которых вызвали работники гипермаркета. Как рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД региона, в отношении 29-летней жительницы Липецка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП – мелкое хулиганство. Женщина возместила ущерб магазину, заявление от контроллера не поступало.