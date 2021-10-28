Под Липецком девушка на "Рено" сбила пешехода

Под Лиецкой 21-летний пешеход попал под колеса "Рено" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3 237 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 63 проигнорировали ремень безопасности. Водители 27 144 раза превысили скорость. Также автомобилисты нарушали правила выезда на встречную полосу, парковались в неположенном месте. Произошло 20 аварий, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

Однако, не всем так везло. В минувшую среду, 27 октября, в Грязях на улице Песковатская пострадал 21-летний пешеход. Около 19.00 его сбила 22-летняя девушка за рулем "Рено". ДТП случилось вне пешеходного перехода. Несчастного с травмами госпитализировали.