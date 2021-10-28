Под Липецком пропала 62-летняя женщина с черными волосами

В Липецкой области пропала пожилая женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 62-летнюю женщину. Еремеева (Николаева) Валентина Васильевна пропала в селе Ратчино Добровского района. Почти неделю никто не знает, где она находится. Ее не могут найти с 22 октября.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза каре-зеленые.

Была одета: предположительно темно-синяя куртка, черные сапоги.

Поисковому отряду "Лиза Алерт" нужна помощь добровольцев. Пропавшая может находиться в любом районе. Просьба ко всем, кто видел Валентину Еремееву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - экстренные службы.