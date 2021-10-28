В Липецке будут судить парня, который продал украденный медный кабель за 39500 рублей

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего парня. Его обвиняют в совершении преступления по п."б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

Установлено, что в мае 2021 года липчанин устроился разнорабочим на стройку дома по улице Богдана Хмельницкого. Его отправили помогать электрику. Во время работы он увидел, что в подсобке лежат катушки с медными проводами. В середине июня он попросил у коллеги ключ от помещения, сказав, что ему нужно переодеться и съездить домой за зарядкой от телефона. После он позвонил бывшим однокурсникам и попросил помочь перевезти катушки кабеля. При этом не уточнил, что собирается их украсть.

В итоге злодей продал неизвестному мужчине 8 катушек медного кабеля за 39 500 рублей. Ключ от подсобки он выбросил. А деньги потратил на личные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила 48 973 рубля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, парень не был ранее судим. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.