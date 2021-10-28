В Липецке у перекрестка улиц Советская и Горького не работают светофоры

В Липецке вновь не работают светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В центре Липецка не работают светофоры. Сигнальные столбы обесточены в районе перекрестка улиц Советская и Горького. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на место уже выехали специалисты. Сотрудники "Липецкгорсвета" обследуют объекты и устранят неполадки. Если поломка несерьезная, то работу светофоров могут восстановить во второй половине дня.

Липчан просят быть предельно внимательными при движении по участку. Напомним, что если на пешеходном переходе не работает светофор или мигает желтый сигнал, то он считается нерегулируемым. В этом случае водители должны уступать дорогу пешеходам, проезжать перекресток согласно Правилам дорожного движения. Пешеходы, в свою очередь, при переходе через дорогу должны убедиться в безопасности своих действий.