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Общество28 октября 2021 13:01

График Почты России в Липецкой области во время нерабочих дней из-за COVID-19

Изменения внесли в связи с Днем народного единства
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе отделения Почты России в Липецкой области изменят график работы. В объявленные нерабочие дни из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября отделения будут принимать клиентов в обычном режиме. Изменения коснутся 3, 4 и 5 ноября в связи с Днем народного единства.

Так, 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 4 ноября - выходной. 5 ноября офисы Почты примут клиентов по графику субботы, кроме отделения по проспекту Мира, 1 в Липецке. Оно будет работать по графику понедельника.

Как сообщили в пресс-службе УФПС Липецкой области, в некоторых сельских почтовых отделениях могут установить другой режим работы. Пенсии и пособия доставят по расписанию.