График Почты России в Липецкой области во время нерабочих дней из-за COVID-19

На следующей неделе отделения Почты России в Липецкой области изменят график работы. В объявленные нерабочие дни из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября отделения будут принимать клиентов в обычном режиме. Изменения коснутся 3, 4 и 5 ноября в связи с Днем народного единства.

Так, 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 4 ноября - выходной. 5 ноября офисы Почты примут клиентов по графику субботы, кроме отделения по проспекту Мира, 1 в Липецке. Оно будет работать по графику понедельника.

Как сообщили в пресс-службе УФПС Липецкой области, в некоторых сельских почтовых отделениях могут установить другой режим работы. Пенсии и пособия доставят по расписанию.