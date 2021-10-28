Водителю автобуса, который насмерть сбил школьника в Липецке, дали 2 года условно

Советский районный суд Липецка вынес приговор водителю автобуса, который насмерть сбил 13-летнего школьника. Напомним, трагедия произошла 20 апреля 2021 года на улице Октябрьская. 33-летний водитель автобуса №322 двигаясь со скоростью 30-40 км/ч не пропустил подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте ДТП в течение нескольких минут. У него была сочетанная травма тела, в том числе черепно-мозговая травма, многочисленные переломы ребер и конечностей.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, подсудимый полностью согласился с обвинением. Дело рассматривали в особом порядке. Суд квалифицировал действия липчанина по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД РФ, повлекшем по неосторожности смерть человека". Кстати, во время предварительного заседания мать погибшего ходатайствовала о прекращении дела, так как водитель примирился с ними и выплатил компенсацию, в том числе моральную. Но суд отказал.

В этот раз суд пришел к выводу, что исправление мужчины возможно без изоляции от общества. У него двое малолетних детей и супруга. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Кроме выплат матери погибшего, он оказал благотворительную помощь нескольким учреждениям.

Липчанину назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд лишил его прав на 2 года.