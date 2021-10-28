Пункты вакцинации в Липецкой области едва справляются с наплывом людей

Новая волна пандемии коронавиурса в Липецкой области, ограничения и наплыв желающих вакцинироваться вызвали серьезный ажиотаж вокруг прививок от COVID-19. Пункты вакцинации едва справляются с наплывом желающих.

В связи с этим с ноября пункты вакцинации в Липецкой области будут работать чаще и дольше. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ранее наблюдался спад, теперь мобильные пункты переориентированы на работу посетителей ТРЦ.

Где и когда можно сделать прививку от коронавируса в Липецке в ноябре:

ТЦ «Октябрьский», улица Меркулова, 2: 1, 2, 3, 5, 6, 8-12, 15-19, 22-26, 29 и 30 ноября с 10 до 14.00; 7, 13, 20 и 27 ноября с 10 до 12.00 в павильоне слева по центральной аллее.

ТЦ «Москва» (2 этаж, 62 павильон), улица Германа Титова, 10: 1, 2, 3, 8-12, 15-19, 22-26, 29 и 30 ноября с 10 до 14.00; 5, 6, 7 ноября с 10 до 12.00.

ТЦ «Европа», Советская, 66: 18 ноября с 11.00 до 14.30.

ТЦ «Малибу», Терешковой, 35Б, 4 этаж: 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября с 12 до 15.00

Отделение почты, Неделина, 31А: 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября с 10 до 13.00.

ТЦ «Ноябрьский», Космонавтов, 98: 2, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября с 10 до 14.00.

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1», Московская, 143: 2, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября с 10 до 12.00 в помещении офиса врача общей практики (31-55-60).