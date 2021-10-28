В Липецкой области приостановили работу детских и батутных центров из-за коронавируса

В "коронавирусное" постановление №159 Липецкой области внесли очередные изменения. Документ в этот четверг, 28 октября, подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Так, в области приостанавливают работу аттракционов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других подобных объектов, в том числе батутных центров, расположенных в ТЦ и ТРЦ.

Еще одно изменение коснулось общепита. Кафе и ресторанам запретили работать ночью. Теперь они будут обслуживать клиентов с 6.00 до 23.00.

Напомним, что в регионе продолжает действовать система QR-кодов. Код, справку о перенесенной болезни или медотвод надо предоставить на входе в ТЦ и ТРЦ, непродовольственные магазины, кафе и рестораны, бассейны, бани, салоны красоты, спортивные и фитнес-центры, а также в учреждения культуры и кинотеатры. Исключение - специализированные детские магазины. Аналогичные условия при заселении в гостиницы, отели, базы отдыха, санатории. Плюс можно показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до заселения.

Без QR-кода липчане могут пройти в продуктовые магазины в ТЦ и ТРЦ, если к ним организовали изолированный проход. Также не нужно предоставлять код в торговых центрах, 80% площади которых занимает магазин с продуктами. Свободно пускают в пункт вакцинации.