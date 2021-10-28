Как будут работать отделы ЗАГС в Липецке в период нерабочих дней из-за COVID-19

Во время нерабочих дней из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября отделы ЗАГС Липецка будут работать по специальному графику.

Так, 30 октября отдел торжественной регистрации брака примет посетителей с 8.00 до 15.00. А 5 ноября - с 10.00 до 13.00. Октябрьский отдел будет открыт 30 октября с 8.00 до 13.00, со 2 по 5 ноября с 8.30 до 11.00, а 6 ноября с 8.00 до 12.00.

Правобережный и Левобережный отделы ЗАГС будут работать 30 октября с 10.00 до 11.00, а также 2 и 6 ноября с 9.00 до 12.00. В Советский отдел откроет двери 30 октября и 3 ноября с 10.00 до 11.00, а также 6 ноября с 8.30 до 13.00.

Отдел по регистрации смерти будет работать 30 октября без перерыва с 8.00 до 15.12. А 1, 3 и 5 ноября с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48. В неотложном случае необходимые услуги липчане смогут получить в дежурном отделе ЗАГС.