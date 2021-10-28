В пятницу в некоторых районах Липецка отключат горячую и холодную воду

В пятницу, 29 октября, в Липецке отключат воду. С 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители улицы Елецкая, 67, 69, 71.

Холодной воды не будет с 10 утра до 8 часов вечера по улицам Скороходова, 11; Катукова, 34.

С 8 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Газина, 1, 4, 7, 9, 12а; 40 лет Октября, 1а, 1, 3-7, 11, 13, 15, 19а, 21; площадь Заводская, 5; Смыслова, 4а, 4; Студёновская, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Елецкая, 54, 67, 69, 71а, 71; Студёновская, 109, 109а, 109в, 109г, 123, 131, 159, 182, 187а, 188, 195, 201, 205а; частный сектор: Студёновская, 95-187.

На этот же период времени холодную воду отключат в частном секторе по адресам: улицы Поселковая, Паровозная, Жактовская, Ударников, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Рудничная, Медицинская, Городовикова, Минская; Полярная, Смоленская, Индустриальная, Буденного, Сырская, Сенная, Садовая, Пролетарская, переулок Рядовой.

По возникшим вопросам липчане могут обратиться в диспетчерскую по телефонам 175 и 236-175.