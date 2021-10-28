В пятницу в Липецке переменная облачность и +12 градусов

В пятницу, 29 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью северный ветер. Температура воздуха от 1 до 6 градусов выше ноля. Днем разогреется до 12 градусов тепла. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

В субботу, 30 октября, без существенных изменений. Ночью в Липецке столбик термометра покажет +5 градусов. В светлое время суток около 12 градусов со знаком плюс. Утром облачно, а после обеда выйдет солнце. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-9 м/с. Атмосферное давление в областном центре будет постепенно расти и составит 761 мм рт.ст.