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Происшествия29 октября 2021 10:37

На дорогах Липецкой области пострадали три пешехода, включая ребенка

Во всех случаев люди попадали под колеса на «зебре»
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Трех человек сбили на пешеходных переходах

Трех человек сбили на пешеходных переходах

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за минувшие сутки, 28 октября, на дорогах Липецкой области зарегистрировали всего три ДТП с пострадавшими и все – с участием пешеходов.

Так в Усмани в 12.30 на пересечении улиц Радищева и Исполатова 82-летний пенсионер на «Калине» сбил 19-летнюю девушку. Обошлось без серьезных увечий, пешеходу оказали помощь и отправили домой.

В той же Усмани вечером на улице Вельяминова 61-летний мужчина на «Гранте» сбил на пешеходном переходе 57-летнюю женщину. Здесь также обошлось без серьезных последствий.

Еще одна авария с пешеходом произошла в селе Боринское Липецкого районе. Там на улице Чайковского 33-летний мужчина за рулем «Дацун» сбил на «зебре» 12-летнего школьника. Мальчик в больнице.