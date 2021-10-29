В Липецке будут судить отвергнутого любовника за поджог автомобиля бывшей

Поджигателю грозит до 5 лет колонии Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке расследовали дело о поджоге автомобиля на улице Неделина, который имел место в феврале этого года. Тогда у дома № 28 сгорел «Хендай» 39-летней женщины. Сгорела передняя часть машины. Выехавшая на пожар следственно-оперативная группа определила, что причиной возгорания стал поджог. Ущерб оценили в 360 000 рублей.

Вскоре вычислили и поджигателя, им оказался 34-летний знакомый дамы. Как позже выяснилось – отвергнутый любовник. В тот вечер пьяный мужчина пытался помириться, получил отказ и решил отомстить. Дело возбудили по части 2 статьи 167 – повреждение имущество со значительным ущербом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, фигурант во всем сознался и полностью раскаялся. Дело передают в суд. Отвергнутому мстителю грозит до 5 лет колонии.