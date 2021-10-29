COVID-19 в Липецкой области за сутки заразились более 380 человек

По данным оперативного штаба, ситуация по коронавирусу в Липецкой области на 29 октября остается напряженная. За прошедшие сутки в Липецке зарегистрировали 384 случая заражения COVID-19. Вместе с тем официально выздоровели 523 жителя региона. 13 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Липецкой области официально зарегистрировали 61832 случаев заражения COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 5426,9 зараженных на 100 тысяч населения.

В пунктах вакцинации наблюдается небывалый наплыв желающий сделать прививку. С ноября можно будет сделать прививку от коронавируса в Липецке почти во всех торговых центрах, пунктов вакцинации станет больше и время их работы увеличится. «Горячая линия» по вопросам вакцинации – 8 800 450 48 48.