Как будут работать полиция и ГИБДД в Липецке в коронавирусные выходные

Как будет работать полиция в выходные Фото: Лия МУРАДЬЯН

По каким дням будут принимать граждан в коронавирусные выходные в Липецке, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Миграционная служба: 1, 2 и 3 ноября – с 9 до 13.00. Наркоконтроль: 1, 2 и 3 ноября – с 9 до 18.00. ГИБДД: 30 октября, 4 и 6 ноября – с 9 до 13.00; 2, 3 и 5 ноября – с 9 до 17.00; 5 и 6 ноября – с 9 до 13.00. Справки и другая информация; 30 октября – с 9 до 14.00; 1, 2 ноября с 10 до 17.00 (с 14 до 15.00 перерыв); 5 и 6 ноября – с 9 до 13.00.

В остальные дни в период с 30 октября по 7 ноября прием не ведется.

В выходные дни из-за коронавируса в Липецке также изменится график работы поликлиник, травмпунктов, а также отделений почты.