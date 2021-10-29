В массовой аварии с участием ДПС в Липецке пострадал автоинспектор

Массовой ДТП с патрульной машиной в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Массовая авария с участием автомобиля ДПС в Липецке произошла в эту пятницу, 29 октября, в районе НЛМК. Там у перекрестка на площади Франценюка столкнулись семь автомобилей, включая стоявшую на дороге патрульную машину ГИБДД.

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Как видно по записям с камер наблюдения, один из участников аварии на приличной скорости влетел в стоящий с проблесковыми маячками автомобиль ДПС. Следом в них впечаталась еще одна машина. Удар был такой силы, что патрульную «Ладу-Гранту» искорежило до неузнаваемости.

ДТП на площади Франценюка в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– Служебный автомобиль прибыл для оформления ранее произошедшего ДТП, – прокомментировал начальник отдела дорожно-патрульной службы и исполнения административного законодательства УГИБДД УМВД России по Липецкой области Олег Обоимов

Очевидцы тут же бросились на помощь сотруднику полиции - открыли капот и отключили аккумулятор на задымившейся патрульной машине. На место оперативно подъехали скорая и полиция. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в ДТП получил травмы один человек - находившийся в служебной машине сотрудник полиции. Из-за чего произошла авария и кто виноват, теперь разбирается управление ГИБДД.