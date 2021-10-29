Как будут работать автобусы в коронавирусные выходные в Липецке

Предстоящая неделя, с 30 октября по 7 ноября, в Липецке, как и по всей стране, будет нерабочей из-за тяжелой ситуации по коронавирусу. Это повлияет на расписание городского общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские автобусы будут работать по расписанию выходного дня 30 и 31 октября, а также с 4 по 7 ноября. В остальные дни, с 1 по 3 ноября, действует обычное расписание.

Трамваи 30 и 31 октября, с 4 по 7 ноября – по расписаниям выходного; 1 и 2 ноября – буднично. Кроме этого 3 ноября из-за сокращенного дня на маршрутах №1 и №5 будет на один трамвай меньше.

Также в мэрии отметили, что частные перевозчики сократят количество автобусов на всех маршрутах в период всей нерабочей недели.