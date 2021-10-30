Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 октября 2021 года: 390 новых случаев

Еще у 390 липчан подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 390 человек. Большинство заболевших в Липецке - 202. В Лебедянском районе - 50. В Добринском - 29. В Становлянском районе выявили 25 новых случаев. В Долгоруковском - 19. В Усманском - 16. В Елецком районе 13 зараженных. В Краснинском - 11. В Липецком - 8. В Измалковском районе заболели 6 местных жителей. В Добровском - 5. В Чаплыгинском - 4. В Ельце и Хлевенском районе по 1 случаю.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 62 222 человека. Не удалось спасти 2 026 липчан, в том числе 11 за минувшие сутки. Выздоровели 54 481 пациент - 240 за сутки. Лечение продолжают 5 715 жителей области. У 5 314 пациентов COVID-19 протекает в легкой форме, они остаются дома. Остальных госпитализировали.