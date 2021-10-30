Липчанин садился в машину ДПС и выронил свертки с наркотиком

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере".

Согласно материалам дела, этим летом ночью у дома по улице Союзная автоинспекторы остановили "Пежо-308" без номеров. Сотрудник ДПС попросил водителя пройти в патрульный автомобиль, чтобы составить административный протокол. Когда мужчина садился в автомобиль к полицейским, из кармана его шорт упали два свертка. Правоохранители изъяли их и доставили задержанного в отдел. При обыске сумке липчанина они нашли две таблетки, которые тоже изъяли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, экспертиза установила, что в свертках был наркотик массой 197,37 грамм. Таблетки тоже оказались с сюрпризом - 0,96 грамм синтетического наркотика. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Ранее несудимому липчанину грозит до 10 лет лишения свободы.