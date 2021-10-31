Два уголовных дела завели на липчанку, оформившую кредиты на своих коллег

35-летняя липчанка стала фигуранткой сразу двух уголовных дел из-за мошенничества. Как рассказали в УМВД по Липецкой области, женщина нашла на рабочем компьютере персональные данные коллег и взяла на них кредиты в салонах микрозаймов. Только вот номер карты для зачисления денег липчанка указала свой. В итоге знакомые оказались должны финансовым организациям 19 тысяч рублей. А аферистка потратила их на личные нужды.

Мошенническая схема вскрылась, когда потерпевшим стали поступать звонки от сотрудников микрозаймов с просьбой погасить задолженность. Липчанка в преступлении призналась и раскаялась, сказала, что решилась на такое из-за сложного финансового положения. Расследование уголовных дел продолжается. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.