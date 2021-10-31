В Липецке начали штрафовать нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Очередной рейд состоялся 29 октября на остановке «Площадь Революции». Проверяющие заходили в автобусы и следили, чтобы водители впускали только пассажиров в маске и чтобы горожане не снимали средства индивидуальной защиты по ходу движения. Следили не только за тем, чтобы в транспортное средство водители пускали лишь людей в масках, но и за тем, чтобы пассажиры не снимали средства защиты во время движения. В мэрии отметили, что выявили нескольких нарушителей (но не уточнили их количество). Для составления протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ их вывели из салонов сотрудники полиции. Теперь липчанам грозит штраф.

За нарушения требований масочного режима к административной ответственности могут привлечь и пассажира, и водителя автобуса или трамвая. Размер штрафов варьируется: для граждан – от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Как пояснили в администрации города, рейды продолжатся.