Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области за сутки чуть менее 400

По оперативным данным Роспотербнадзора на 1 ноября 2021 года, за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 395 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе официально заразились 63017 жителей. Показатель заболеваемости продолжает расти и на данный момент составляет 5530,9 случая на 100 000 населения.

С этого дня в Липецке увеличили время работы пунктов вакцинации их количество. Помимо медицинских учреждений, вакцинироваться в Липецке можно почти во всех торговых центрах и даже в отделениях почты. Узнать о вакцинах, где и как получить прививку можно по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора: 8 800 450 48 48.