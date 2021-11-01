ГАЗель перевернулась в ДТП с «Приорой» под Липецком

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла этим утром, 1 ноября, в селе Ленино Липецкого района. Там на трассе Липецк – Хлевное у развязки столкнулись грузовая «ГАЗель» и «Лада-Приора».

Смотреть видеосюжет Грузовик перевернулся в ДТП с "Приорой" под Липецком

От удара грузовик опрокинулся на бок. На отечественной легковушке разбило переднюю часть. По словам очевидцев, «Лада» выполняла поворот, когда в него влетел грузовик. В ДТП пострадал водитель «Приоры», которому потребовалась медицинская помощь.

В подробностях и причинах аварии разбирались сотрудники ГИБДД.