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Происшествия1 ноября 2021 12:23

ГАЗель перевернулась в ДТП с «Приорой» под Липецком

Авария произошла на трассе в селе Ленино
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла этим утром, 1 ноября, в селе Ленино Липецкого района. Там на трассе Липецк – Хлевное у развязки столкнулись грузовая «ГАЗель» и «Лада-Приора».

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Грузовик перевернулся в ДТП с "Приорой" под Липецком
Грузовик перевернулся в ДТП с "Приорой" под Липецком

От удара грузовик опрокинулся на бок. На отечественной легковушке разбило переднюю часть. По словам очевидцев, «Лада» выполняла поворот, когда в него влетел грузовик. В ДТП пострадал водитель «Приоры», которому потребовалась медицинская помощь.

В подробностях и причинах аварии разбирались сотрудники ГИБДД.