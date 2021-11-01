В Липецке трамвай сбил пешехода, который шел по путям

ДТП с трамваем в Липецке случилось вечером 29 октября на улице Краснозаводская. Там 53-летняя водитель трамвая сбила на рельсах 48-летнего пешехода, который шел по трамвайным путям. Как сообщает ГИБДД региона, мужчину с многочисленными травмами увезли в больницу.

Еще одного пешехода сбили в тот де вечер в селе Сселки на улице Ленина. 61-летний мужчина попал под колеса «Форда Фьюжн» вне пешеходного перехода. Обошлось без серьезных увечий.

Также вне зоны знака сбили 61-летнего пешехода на трассе Липецк-Грязи-Песковатка 30 октября. Мужчина попал под колеса «Опель Астра» в темное время суток – увезли в больницу.

В тот же день в Липецком районе на трассе Липецк-Данков 42-летний водитель «Вольво» сбил насмерть 51-летнего пешехода.

Последнее ДТП с пешеходом случилось 31 октября в селе Долгоруково, где 65-летний водитель ВАЗ-21102 сбил 37-летнюю женщину. Пешеход в больнице.