Под Липецком студентка попала под уголовную статью за взятку преподавателям вуза

Под Липецком студентка попала под уголовную статью за дачу взятки преподавателям вуза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области поймали студентку, давшую взятку преподавателям института. Речь идет об одном из учебных заведений Ельца. По данным следствия, в сентябре 2020 года девушка хотела облегчить себе жизнь и сдать сессию, не прилагая к этому усилий. Она через посредника передала преподавателям 10 тыс. рублей. За это ей должны были выставить положительные оценки и зачеты.

Однако, схему раскрыли. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в отношении студентки вуза возбудили уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ "Дача взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства коррупционного преступления, допрашивают свидетелей и очевидцев.