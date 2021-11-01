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Происшествия1 ноября 2021 15:21

Под Липецком студентка попала под уголовную статью за взятку преподавателям вуза

В коррупционном преступлении разбираются следователи
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком студентка попала под уголовную статью за дачу взятки преподавателям вуза

Под Липецком студентка попала под уголовную статью за дачу взятки преподавателям вуза

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области поймали студентку, давшую взятку преподавателям института. Речь идет об одном из учебных заведений Ельца. По данным следствия, в сентябре 2020 года девушка хотела облегчить себе жизнь и сдать сессию, не прилагая к этому усилий. Она через посредника передала преподавателям 10 тыс. рублей. За это ей должны были выставить положительные оценки и зачеты.

Однако, схему раскрыли. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в отношении студентки вуза возбудили уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ "Дача взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства коррупционного преступления, допрашивают свидетелей и очевидцев.