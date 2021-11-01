Во вторник 4 улицы Липецка останутся без холодной воды

В Липецке во вторник отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 2 ноября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители проспекта 60 лет СССР, 8, 10, 12, 14 и проезда Сиреневый, 5, 7, 7б, 7в. Там специалисты устранят порыв на водоводе диаметром 100 мм.

На этот же период времени краны пересохнут в доме №61а по улице Депутатская, - тоже утечка. Также воды не будет по улице Терешковой, 4/2, 6/2, 10/1, 10/2, 10/3. В том районе бригаде энергетиков предстоит заменить запорную арматуру.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.