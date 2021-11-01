Во вторник в Липецке туман и до +13 градусов

Во вторник в Липецке до +13 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 2 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

В темное время суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Днем в регионе прогреется до 13 градусов выше ноля. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт.ст.

В среду, 3 ноября, в Липецке будет пасмурно, но теплее, чем ранее. Ночью столбик термометра покажет +7 градусов. С утра и до полудня синоптики обещают дожди. Днем до 9 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 11-13 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст.