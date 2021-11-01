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Общество1 ноября 2021 18:33

Полицейский, вынесший на руках женщину из горящего дома под Липецком, получит медаль от главы МВД

Романа Проценко наградят "За смелость во имя спасения"
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Полицейскому, вынесшего на руках женщину из горящего дома под Липецком, вручат медаль "За смелость во имя спасения"

Полицейскому, вынесшего на руках женщину из горящего дома под Липецком, вручат медаль "За смелость во имя спасения"

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Глава МВД вручил сотрудникам ведомства награды за спасение людей. Медаль "За смелость во имя спасения" также получит полицейский-кинолог по Усманскому району Роман Проценко. Напомним, в феврале в многоквартирном доме в Усмани произошел пожар. Патрульный увидел с улицы, как из окон валит дым и бросился внутрь. На 2 этаже в квартире мужчина нашел пожилую женщину. Она надышалась угарным газом и не могла двигаться. Тогда Роман взял пенсионерку на руки и вынес на улицу.

Награды за мужество и героизм, проявленные при спасении погибающих, уже вручили 30 полицейским. Это представители различных подразделений из Москвы, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Республики Бурятия, Архангельской, Вологодской, Оренбургской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Тульской областей.

Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев отметил, что героические поступки коллег высоко оценило руководство страны и Министерства. А также отметил женщин, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей.