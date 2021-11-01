В Липецке пропал 16-летний подросток

В Липецке пропал подросток Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 16-летнего подростка. Климов Максим Денисович пропал на прошлой неделе. С 29 октября о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", парень может находиться в любом районе Липецка или области. Нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: данных нет.

Просьба ко всем, кто видел Максима Климова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.