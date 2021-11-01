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Общество1 ноября 2021 19:14

Губернатор Липецкой области прошел ревакцинацию от коронавируса

Глава региона также оценил работу мобильных пунктов, где делают прививки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Игорь Артамонов прошел ревакцинацию от короонавируса

Игорь Артамонов прошел ревакцинацию от короонавируса

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сделал ревакцинацию от коронавируса в мобильном пункте в ТЦ "Москва". После прививки глава региона отметил, что чувствует себя хорошо и выходной брать не будет. А также планирует позаниматься спортом. Напомним, первый раз Артамонов вакцинировался от COVID-19 в феврале этого года. Затем он сделал прививку от гриппа.

По словам губернатора, врачи в мобильном пункте работали быстро. Очередей не было. Хотя на прошлой неделе все выглядело иначе - большие очереди, поликлиники не справлялись с потоком желающих.

- У нас хорошие показатели - 53% жителей региона вакцинировались, - рассказал Игорь Артамонов. - Мы в пятерке лучших в стране.

Глава региона также оценил работу дополнительных офисов МФЦ, которые расположены в торговых центрах. Здесь липчанам помогают зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатать сертификат вакцинации.

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Губернатор Липецкой области сделал ревакцинацию от коронавируса
Губернатор Липецкой области сделал ревакцинацию от коронавируса