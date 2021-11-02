В Липецке на площади Героев и улице Зегеля сломались светофоры

В Липецке вновь не работают светофоры. На этот раз поломка произошла на площади Героев и улице Зегеля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на месте происшествия уже работает бригада. Энергетики выясняют причину повреждения. Восстановительные работы планируют завершить в первой половине дня.

Липчан просят быть внимательными при проходе и проезде данных участков. Согласно правилам дорожного движения, перекресток с выключенным светофором считается нерегулируемым. Водителям следует проезжать его согласно ПДД, уступая дорогу пешеходам.

Напомним, что на прошлой неделе светофоры не работали на пересечении улиц Советская и Горького. На месте также работали специалисты и устраняли неполадки.