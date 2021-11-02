Липецкой области выделили 103 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом

Липецкая область получит из федерального бюджета более 103 млн рублей. На эти деньги закупят препараты для лечения коронавируса. Пациенты, которые лечатся дома, получат лекарства бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета, всего Правительство выделило 11 млрд рублей на обеспечение больных бесплатными препаратами. Так, лекарствами в России обеспечат около 2 млн человек.

Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 400 жителей Липецкой области. Накануне, 1 ноября, эта цифра была меньше - 395 случаев. Как и ранее, большая часть зараженных из Липецка - 177. Более 5 тыс. пациентов лечатся дома. С начала пандемии в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 63 417 человек.