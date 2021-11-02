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Общество2 ноября 2021 13:13

Липецкой области выделили 103 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом

Липчане, которые лечатся дома, получат препараты бесплатно
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая область получит из федерального бюджета более 103 млн рублей. На эти деньги закупят препараты для лечения коронавируса. Пациенты, которые лечатся дома, получат лекарства бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета, всего Правительство выделило 11 млрд рублей на обеспечение больных бесплатными препаратами. Так, лекарствами в России обеспечат около 2 млн человек.

Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 400 жителей Липецкой области. Накануне, 1 ноября, эта цифра была меньше - 395 случаев. Как и ранее, большая часть зараженных из Липецка - 177. Более 5 тыс. пациентов лечатся дома. С начала пандемии в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 63 417 человек.