В Липецке осудили парня, избившего приятеля, когда тот провалился ногой в подвал

В Липецке осудили 25-летнего жителя Лебедяни. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, злодеяние произошло еще зимой этого года - 1 января. Подсудимый отмечал праздник в компании друзей. В этот радостный миг он поссорился с одним из знакомых. Конфликт перерос в драку.

В этом поединке удача оставила потерпевшего. Он провалился одной ногой в подвал. Тогда молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, начал бить заложника обстоятельств. Он ударил соперника в лобную часть головы кулаком, пока тот не мог сопротивляться.

В отношении лебедянца возбудили уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Подсудимый признал вину, добровольно возместил материальный ущерб и частично моральный вред. Последний оценили в 1 млн рублей.

В итоге суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Но если молодой человек нарушит режим, условный срок заменят реальным.