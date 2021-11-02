«Открытие» упростил адрес интернет-банка для бизнеса

Клиентам «Открытия» стали доступны и моментальные переводы по номеру карты внутри банка без комиссий и лимитов.

Безусловно, главная новость: у «Бизнес-портала» появился новый простой адрес bp.open.ru. При этом порядок входа, логины и пароли остались прежними.

Кроме того, в интернет-банке теперь можно изменить данные о компании, куда можно дистанционно внести изменения. В разделе «Компания» указаны регистрационные данные (включая ИНН, ОГРН и прочие), основной ОКВЭД, лицензии, контакты, адреса.

Отныне можно и получить онлайн ведомости банковского контроля в Excel, выставить счета контрагентам в иностранной валюте. А в разделе «ВЭД» — воспользоваться калькулятором ожидаемого срока репатриации и увидеть дату ожидаемого исполнения обязательств по контракту.

Клиентам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытия» стали доступны и моментальные переводы по номеру карты внутри банка. При этом переводы между картами одной компании, выпущенными банком «Открытие», осуществляются без комиссий и лимитов. Услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении. Выполнить перевод просто – нужно указать сумму, номер карты получателя и выбрать назначение платежа из списка. Указывать подробные реквизиты не нужно.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса - в дайджесте.