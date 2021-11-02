Под Липецком парень после похода в библиотеку попал под уголовную статью

Липецкие полицейские продолжают ловить преступников. Так, в конце октября в Советском округе Липецка неизвестный похитил лимонад. Злодей разбил стекло холодильника, стоявшего рядом с киоском, и унес напитки. Сумма ущерба превысила 2 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний неработающий липчанин. Он уже был ранее судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".

В Лев-Толстовском районе из библиотеки украли компьютер. Сотрудники органов установили предполагаемого преступника - 18-летнего ранее судимого парня. Кстати, у него нашли украденную технику и изъяли.

А 28-летний житель Задонского района попался на краже аккумулятора. Ранее судимый мужчина пробрался в автомобиль, припаркованный в Правобережном округе областного центра. Машина была открыта, что облегчило негодяю задачу. Но счастья чужой аккумулятор не принес. Скорее, наоборот. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.