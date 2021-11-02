В среду в Липецке дождь и до +12 градусов

В среду синоптики обещают дожди в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 3 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой дождь. Температура воздуха от 2 до 7 градусов выше ноля.

Днем небольшой, местами умеренный дождь. Столбик термометра поднимется до +12 градусов. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 750 мм рт.ст.

В ночь на четверг, 4 ноября, синоптики обещают осадки. Днем в Липецке будет пасмурно и около 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление в областном центре будет расти и составит 758 мм рт.ст.

Долгота дня - 9 часов 22 минуты. Восход в настоящее время в 7.23. Солнце заходит за горизонт в 16.45.