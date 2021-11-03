«Открытие» начал выдавать электронные закладные на покупку недвижимости

Новый сервис делает ипотеку проще и комфортнее. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Уже более 100 электронных закладных зарегистрированы и прошли депозитарный учет, благодаря совместной работе банка и экосистемынедвижимости «Метр квадратный». Сервис запущен при методологической поддержке ДОМ.РФ и Росреестра.

- Ипотека остается одним из самых востребованных банковских продуктов, но и самым сложным с точки зрения клиента. Банк «Открытие» стремится к полной цифровизации ипотеки и упрощению клиентского пути. Поэтому мы рады предложить своим клиентам возможность оформления электронных закладных. Этот сервис сделает получение ипотечного кредита быстрее, проще и удобнее для заемщика, - говорит Нина Крючкова, вице-президент ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

На первом этапе проект запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийском автономном округе.

В рамках ипотечной сделки банк «Открытие» формирует для клиента необходимый пакет документов, который теперь будет включать и закладную в цифровом виде. Документы подписываются цифровой подписью участников сделки. После этого банк направляет их в Росреестр, который регистрирует ипотеку и выпускает электронную закладную.

На финальном этапе для учета и хранения закладная передается в депозитарий. После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимет обременение с залога, после чего клиент сможет свободно распоряжаться недвижимостью.