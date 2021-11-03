В Липецке гость вынес из квартиры деньги и всю технику, пока хозяин спал

В Липецке раскрыли крупную кражу из квартиры. Все произошло 31 октября в квартире дома на улице Меркулова, куда 53-летний хозяин пригласил в гости нового знакомого. Согласно материалам дела, изрядно выпив, хозяин дома уснул. А когда проснулся, гостя уже не было, вместе с ним пропали телевизор, микроволновка, музыкальных центр, электропечь, 5000 рублей и даже два покрывала.

Новым знакомым оказался безработный и судимый за кражи 35-летний житель Липецкого района. Ушлый вор умудрился вынести почти всю квартиру, не разбудив хозяина, общий ущерб составил 60 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, полицейские изъяли почти все украденное, кроме денег – их он успел потратить.

Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража со значительным ущербом. Рецидивисту грозит очередной срок до 5 лет.

Всего за минувшие сутки в Липецкой области раскрыли 9 преступлений против общественной безопасности, 3 имущественных, а также одно половое преступление и одно опасное для жизни и здоровья.