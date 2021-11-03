В Липецкой области не будут продлевать коронавирусные выходные

Администрация региона сообщила, что власти не видят основания, чтобы продлить нерабочие дни. С введением QR-кодов в Липецкой области и сложной ситуацией по COVID-19, в регионе резко возросло количество желающих вакцинироваться. Как сообщает администрация региона, за последние сутки, 2 ноября, в Липецкой области поставили рекорд по количеству привитых – 10847 вакцинированных за сутки.

На данный момент всего в регионе первую прививку получили 534 420 жителей, двукратно вакцинировались 456 275 человек. Всего, без учета повторной вакцинации, в Липецкой области от COVID-19 привились 53.8% населения.

Облздрав уверяет, что вакцины хватит на всех, сейчас в регионе есть 180 000 доз двухкомпонентных комплектов и более 24 000 доз «Спутник Лайт».