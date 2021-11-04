Школы Липецка вернутся к обычным занятиям с 8 ноября

Переводить липецких школьников на дистанционное обучение из-за пандемии не будут. Как сообщает городской департамент образования, со следующей недели, 8 ноября, все школы Липецка вернутся к обычным занятиям.

– «Исключение составят только классы, в которых возникнет необходимость перехода на дистант. В пятницу и субботу педагоги выяснят, сколько учащихся находятся на больничном, тогда будет принято решение, какие классы будут осваивать программу, находясь дома», – отмечает председатель профильного департамента Светлана Бедрова.

Как пояснили в пресс-службе администрации Липецка, на дистанционку переводят классы, где заболеваемость ОРВИ превышает 20%. В этом случае детей отправляют на домашнее обучение не менее чем на 7 дней.

При этом родители могут сами перевести ребенка на дистанционное обучение если опасаются за его здоровье.