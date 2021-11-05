Под Липецком рецидивистка сняла с пальцев женщины 4 золотых кольца

На этой неделе в Липецкой области раскрыли грабеж. В отдел полиции обратилась 47-летняя жительница Чаплыгинского района. В заявлении она указала, что стала жертвой преступления, когда гостила у знакомого. К нему приехала женщина, которая, применив насилие к потерпевшей, сняла с пальцев ее рук 4 золотых кольца.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя безработная местная жительница. Женщину задержали. Кстати, она уже была ранее судима. При обыске у злодейки изъяли похищенные украшения.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по п."а, г" ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы.