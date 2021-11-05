Липчанка, зарезавшая мужа, не признала свою вину

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следствия, в июле этого года липчанка, находясь дома, хорошенько подвыпила. Будучи в нетрезвом состоянии, она поругалась с 74-летним супругом. Но словесной перепалки разъяренной женщине оказалось мало. Она схватила нож и не менее 2 раз ударила им в грудную клетку мужа. Несчастного госпитализировали. Однако, врачи уже ничего не могли сделать. Липчанин скончался в тот же вечер.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина не признала вину. Она выдвинула свою версию произошедшего, но доказательства и результаты судебных экспертиз говорили об обратном. В настоящее время материалы уголовного дела направили для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд. Фигурантке грозит до 15 лет тюрьмы.