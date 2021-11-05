Под Липецком лоб в лоб столкнулись легковушки: есть погибшие

В ДТП под Липецком погибли женщина и мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью с четверга на пятницу в Липецкой области произошла страшная авария. На 11 км трассы Липецк-Хлевное около села Елецкая Лозовка столкнулись легковушки.

По предварительным данным, 39-летний водитель "Лады" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Киа". За рулем иномарки находилась 32-летняя жительница Хлевенского района.

От столкновения машины превратились в груду металла. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчанин погиб на месте. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Водителей Липецка и области просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.