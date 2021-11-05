В субботу более 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 6 ноября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Это вынужденная мера, так как специалистам нужно будет отремонтировать сети.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улицы Карла Маркса, 2, 3а, 5, 7, владение 9, 25, 27, 31/1, 31/2, 31. Там произошла утечка на водоводе диаметром 100 мм.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Светлова, 29, 31, 31а; Писарева, 37; Ярославская, 13, 19. А также в частном секторе: улицы Олимпийская, Зорге, Патриотическая, Варшавская, Писарева, Бурлакова, Светлова, Тихая, Ярославская, Железногорская, Постышева.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.