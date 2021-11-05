Мужчину подозревают в убийстве беременной падчерицы в Липецкой области

Зверское убийство произошло в начале месяца в Липецкой области. По данным следствия, 3 ноября в Долгоруковском районе зарезали 20-летнюю девушку, находившуюся на позднем сроке беременности.

Подозреваемый - 49-летний отчим несчастной. По данным следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поругался с падчерицей. Изверг быстро перешел от слов к делу. Он схватил нож и не менее 4 раз ударил им в грудную клетку девушки. От полученных ранений она скончалась на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Злодея задержали. Решается вопрос об аресте. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.