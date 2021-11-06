Под Липецком проезжавшие по трассе водители заметили горящую у дома машину

Пожар в Усманском районе Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области автомобилисты разбудили хозяев горящей машины. Инцидент произошел этим утром, 6 ноября, в Усманском районе области. Очевидцы сообщили спасателям о горящем автомобиле во дворе частного дома в селе Аксай.

Как оказалось, дом стоит у трассы, благодаря чему дым первыми заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Они и разбудили хозяев дома. Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, пожарные спасатели прибыли на место оперативно, благодаря чему пожар удалось быстро потушить. К счастью, люди не пострадали. Причину возгорания теперь предстоит определить экспертам.