Липчанин может сесть на два года из-за оформления микрозайма на сестру

Липецкие полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего горожанина. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

В марте у липчанина возникли проблемы с деньгами, поэтому он решил взять микрозайм. Но так как кредитная история мужчины была не лучшей (много просрочек по другим займам), то он ввел имя своей сестры. Полученные пять тысяч обвиняемый потратил на личные нужды, после возбуждения уголовного дела он раскаялся и вернул погасил кредит.

Сейчас дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Липчанину грозит до двух лет лишения свободы.